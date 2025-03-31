За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 915 230 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 марта: 1230 российских оккупантов, 4 танка и 71БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 915230 (+1230) человек,
- танков — 10496 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 21819 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 25537 (+30) ед,
- РСЗО — 1347 (+0) ед,
- средства ПВО — 1123 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31416 (+71),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42593 (+65) ед,
- специальная техника — 3787 (+0)
Источник: Минфин
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