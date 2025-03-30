«Укрфинжитло» готовится к выпуску ипотечных евробондов после войны

ЧАО «Укрфинжитло», управляющее программой «еОселя», создает основу для привлечения внешнего финансирования через секьюритизацию или выпуск ипотечных евробондов после завершения войны. Об этом заявил глава правления компании Евгений Мецгер на Первом форуме по доступному ипотечному кредитованию в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Подготовка к выходу на рынки

Мецгер отметил, что стратегия компании изначально предусматривала возможность секьюритизации активов или эмиссии евробондов. «JP Morgan очертил, как мы должны выглядеть, чтобы после войны привлечь средства на внешних рынках», — сказал он. По его словам, портфель в $3−5 млрд минимально целесообразен для таких операций, и сейчас «Укрфинжитло» переводит кредиты на свой баланс, развивая операционную систему для будущей секьюритизации.

Уроки прошлого и управления

Председатель правления признал проблемы с внутренними облигациями ГИУ, которые банки покупали под давлением, и отметил, что «Укрфинжилье» избегает подобных ошибок благодаря трехуровневой системе защиты: наблюдательному совету, комплаенс-офицеру и антикоррупционному контролю. Однако полноценный выход на европейские или американские рынки возможен только после завершения военного положения.