Нацбанк третью неделю подряд не покупает валюту

НБУ за неделю не покупал валюту на рынке, а продажа валюты с 24 по 28 марта составила 845,63 млн долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В марте НБУ продал валюты на $2,5 млрд, тогда как покупка составляла всего $10 млн в первую неделю месяца, а после этого регулятор прекратил покупку валюты вообще.

Такая политика связана с попытками НБУ стабилизировать курс гривны и продолжается она не первый месяц — продажа валюты значительно превышает покупку.

Официальный курс гривны в марте

Национальная валюта укрепилась в паре с долларом США на 3 копейки с начала марта.

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