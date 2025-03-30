«Яичный король» покупает американского производителя за $1,1 млрд

Бразильский бизнесмен Рикардо Фариа из-за своей компании Global Eggs покупает американского производителя яиц Hillandale Farms за $1,1 миллиарда. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что сделка стала вторым крупным приобретением для Global Eggs после покупки испанской Grupo Hevo в ноябре 2024 года.

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Масштабы сделки и планы

Hillandale Farms, основанная в 1958 году, является одним из лидеров яичного рынка США и до эпидемии птичьего гриппа имела 20 миллионов кур-несушек. По оценкам Фариа, объединение его активов из Hillandale принесет годовой доход более 2 миллиардов долларов. «Яйца стали основным продуктом для всех классов, а их потребление будет расти, особенно на Западе», — подчеркнул он, объясняя стратегию расширения.

Изменения на рынке и отложенный IPO

Приобретение происходит на фоне дефицита яиц в США, вызванного птичьим гриппом, из-за которого с осени 2024 уничтожили 21 миллион кур. Хотя Global Eggs планировала выход на биржу в Нью-Йорке, сейчас компания сосредоточится на интеграции Hillandale и развитии брендов, отложив IPO.