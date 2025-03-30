МВФ обновил структурные маяки для Украины

Международный валютный фонд во время последнего пересмотра программы EFF перенес четыре существующих структурных маяка и добавил четыре новых, сообщил глава финансового комитета В Р Данило Гетманцев в Telegram.

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Перенос сроков

Среди отсроченных задач: назначение руководителя БЭБ с февраля на июль 2025 года, подача законопроекта о критических третьих лицах в финансовом секторе — с мая на сентябрь, внесение изменений в УПК для борьбы с коррупцией — с декабря 2024-го на июль 2025-го, а также публикация аудита НАБУ — с февраля.

МВФ добавил четыре новых цели:

разработка IT-плана для ГНС и ГТС в рамках Нацстратегии доходов — до сентября 2025 года;

принятие секторальных стратегий по новой стратегии госинвестиций — до декабря 2025;

проверка профессиональной пригодности НКЦПРФ — до июня 2025 года;

пересмотр отбора в наблюдательные советы госпредприятий — до августа 2025-го.

Прогноз выполнения

Гетманцев считает, что проблем с исполнением не будет, если НКЦПРФ не провалит свой маяк во второй раз. Возможны задержки с назначением главы Таможенной службы до июня, но это станет понятно позже. Следующий просмотр программы в июле определит новые среднесрочные цели.