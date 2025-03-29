SoftBank планирует вложить $1 триллион в ИИ-парки в США

Японская компания SoftBank Group Corp. намерена инвестировать более $1 триллиона в создание промышленных парков с заводами, ориентированными на искусственный интеллект, на территории США. Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

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Переговоры с администрацией Трампа

Основатель и генеральный директор компании Масайоши Сон в скором времени посетит Соединенные Штаты, чтобы обсудить свои планы с представителями администрации президента Дональда Трампа. Эта инициатива является частью стратегии SoftBank по расширению присутствия в сфере ИИ и автоматизации.

Автономные работы против нехватки рабочей силы

Будущие заводы, вероятно, будут оснащены роботами с технологиями искусственного интеллекта, способными функционировать автономно. Такой подход направлен на решение проблемы дефицита рабочей силы в США, что остается актуальным для американской экономики.