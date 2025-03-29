Украина пополнит бюджет на $400 млн благодаря новому траншу от МВФ

Украина в скором времени получит $400 млн от Международного валютного фонда в рамках очередного транша. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя решение исполнительного совета МВФ.

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Успешный просмотр EFF

Поступление средств стало возможным благодаря утверждению седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Этот шаг подтверждает стабильное исполнение Украиной условий сотрудничества с Фондом. С учетом нового транша, общая сумма поддержки госбюджета от МВФ во время войны превысит $10 млрд в рамках этой программы.

Масштабы финансирования

Программа EFF, рассчитанная на $15,6 млрд., является ключевым элементом финансовой стабильности Украины. Новый транш укрепляет позиции страны в условиях военных вызовов, обеспечивая ресурсы для критических бюджетных нужд.