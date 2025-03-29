Google выделит $100 млн на компенсацию рекламодателям за завышенные цены

Компания Google согласилась выплатить $100 млн наличными, чтобы положить конец многолетнему коллективному иску, в котором его обвинили в завышении стоимости услуг для рекламодателей. Соглашение, поданное в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, завершает продолжавшийся 14 лет спор и ожидает одобрения судьи. Об этом пишет Reuters.

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Обвинения и детали урегулирования

Рекламодатели, работавшие с программой Google AdWords (теперь Google Ads) в период с 1 января 2004 по 13 декабря 2012 года, утверждали, что компания нарушала условия контракта, манипулируя механизмом «умного ценообразования» и уменьшая обещанные скидки. Соглашение, достигнутое в четверг, охватывает именно эту группу. Хотя Google не признал нарушения, представитель компании Хосе Кастанеда отметил: «Это касается функций, измененных более десяти лет назад, и мы рады закрыть это дело».

Длительный процесс и затраты

Рассмотрение иска затянулось из-за объема доказательств: стороны предоставили более 910 тысяч страниц документов и несколько терабайт данных о кликах, проведя шесть медиационных сессий с четырьмя посредниками. Адвокаты истцов могут претендовать на треть суммы урегулирования в качестве гонорара, а также на $4,2 млн для покрытия расходов, что отражает сложность процесса.