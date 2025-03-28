Пенсионный фонд анонсировал новые правила выплат больничных с апреля

С 4 апреля застрахованные украинцы будут иметь право на получение пособия по временной нетрудоспособности, по нетрудоспособности, беременности и родам как по основному месту работы, так и по совместительству. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Соответствующие изменения предусматривает закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по общеобязательному государственному социальному страхованию», принятый в декабре 2024 года.

«Внесены изменения в абзац второй части первой статьи 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании“, которыми предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или другую деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам)», — говорится в сообщении.

Эта норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.

В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству, по которым украинцы имеют право получить страховые выплаты.

При этом, если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем-то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает потерпевшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты — 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом.