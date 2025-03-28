Правительство Украины не будет повышать минимальную зарплату в этом году, несмотря на рост расходов на содержание госслужащих. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.
Минимальная зарплата в Украине останется неизменной в 2025 году — Шмыгаль
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Без изменений в бюджете
Шмыгаль объяснил, что бюджет на 2025 год не предусматривает увеличения минимальной зарплаты, которая останется на уровне 8000 гривен, как и в прошлом. «В этом году мы не планируем ее повышать», — отметил он, отвечая на вопрос о диспропорции между ростом зарплат чиновников на 41% в 2024 году и отсутствием изменений в помощи переселенцам и минимальных выплатах.
Контекст и критика
Заявление прозвучало на фоне дискуссий о приоритетах бюджетных расходов, ведь рост зарплат госслужащих контрастирует со статическими социальными стандартами для других категорий граждан. Правительство пока не объяснило, как планирует балансировать эти расходы в условиях экономических вызовов.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1