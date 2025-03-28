Минимальная зарплата в Украине останется неизменной в 2025 году — Шмыгаль

Правительство Украины не будет повышать минимальную зарплату в этом году, несмотря на рост расходов на содержание госслужащих. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

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Без изменений в бюджете

Шмыгаль объяснил, что бюджет на 2025 год не предусматривает увеличения минимальной зарплаты, которая останется на уровне 8000 гривен, как и в прошлом. «В этом году мы не планируем ее повышать», — отметил он, отвечая на вопрос о диспропорции между ростом зарплат чиновников на 41% в 2024 году и отсутствием изменений в помощи переселенцам и минимальных выплатах.

Контекст и критика

Заявление прозвучало на фоне дискуссий о приоритетах бюджетных расходов, ведь рост зарплат госслужащих контрастирует со статическими социальными стандартами для других категорий граждан. Правительство пока не объяснило, как планирует балансировать эти расходы в условиях экономических вызовов.