Государственный банк Франции Bpifrance направит €25 миллионов в поддержку отечественных инициатив в сфере криптовалют и блокчейн-технологий. Средства пойдут на развитие проектов по децентрализованным финансам, стейкингу, токенизации и искусственному интеллекту, сообщает Cointelegraph.
Французский госбанк инвестирует €25 миллионов в развитие местных криптопроектов
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Цель и поддержка государства
Инициатива, поддерживаемая Министерством экономики и финансов Франции, призвана стимулировать инновации и укрепить позиции страны в глобальной блокчейн-индустрии. Заместитель гендиректора Bpifrance Арно Кодукс отметил, что это шаг к повышению конкурентоспособности Франции на фоне активизации криптосферы в США. Министр цифровых технологий Клара Шаппаз добавила, что сочетание государственного и частного капитала является залогом успеха местной экосистемы.
Опыт и планы
Bpifrance уже имеет значительный опыт в этой сфере: за последние десять лет банк вложил более 150 миллионов евро в блокчейн-стартапы, в частности поддержав Ledger в 2014 году и заключив соглашение с Morpho в 2022-м. Новые инвестиции в 25 миллионов евро подчеркивают амбиции Франции удержать лидерство в условиях роста венчурного финансирования криптопроектов, которое в этом году может достичь $18 миллиардов.
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