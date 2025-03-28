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28 марта 2025, 13:13 Читати українською

Германия получит триллион евро «практически бесплатно» — глава Deutsche Bank

Германия получила доступ к 1 триллиону евро дополнительного финансирования без значительных затрат благодаря положительной реакции рынка облигаций на новый закон о расходах. Об этом заявил глава правления Deutsche Bank Александер Вайнендтс в ходе дискуссии, организованной Институтом международных финансов, сообщает Bloomberg.

Германия получила доступ к 1 триллиону евро дополнительного финансирования без значительных затрат благодаря положительной реакции рынка облигаций на новый закон о расходах.
Фото Grok AI

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Положительная реакция рынка

На прошлой неделе страна завершила реформу «долгового тормоза» — конституционное ограничение, что годами сдерживало государственные расходы. По словам Вайнендтса, рынки одобрительно восприняли этот шаг, что позволило Германии привлечь значительные средства без дополнительной финансовой нагрузки. «Рынок четко поддержал эти изменения, фактически подарив нам триллион евро», — отметил он.

Вызовы и необходимость реформ

Вайнендтс подчеркнул, что после продолжительного недоинвестирования в оборону и инфраструктуру важно избежать неэффективного использования средств. «Некоторые расходы будут нерациональными, но у нас нет иного выбора», — признал он. Для максимального эффекта от инвестиций Германия нуждается в структурных изменениях: упрощение регуляций, обновление налоговой системы и реформы рынка труда. «Времени на промедление нет», — подчеркнул банкир.

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Источник: Минфин
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