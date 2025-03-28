Цена золота достигла нового пика из-за тарифов США и торговых конфликтов

Стоимость золота поднялась до рекордного уровня, поскольку инвесторы ищут безопасное убежище на фоне усугубления торговых споров и обвала фондовых рынков. Причиной стало оглашение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на автомобили, сообщает Reuters.

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Рост цен и спрос на безопасность

Фьючерсы на золото в США выросли на 1,3%, достигнув $3061 за унцию, а в пик сессии достигли $3071,30. Серебро выросло на 1,7% до $34,27, платина — на 0,7% до $981, а палладий — на 0,3% до $971,25 за унцию.

По словам Боба Хаберкорна, старшего рыночного стратега RJO Futures, ключевым фактором является неопределенность, связанная с тарифной политикой Трампа, подпитывающей спрос на золото как надежный актив. Дополнительно рост поддерживают закупки центральных банков и активность ETF-фондов, нацеленных на драгоценные металлы.

Новые тарифы и международная реакция

Трамп анонсировал 25%-ный тариф на импортируемые автомобили, который вступит в силу после определения мер против стран с торговым дефицитом США. Канада и Франция уже заявили о готовности ответить своими санкциями. Это привело к падению мировых фондовых индексов и снижению стоимости акций автопроизводителей.

Прогнозы и другие металлы

Ожидается, что обнародуемые в пятницу данные о потребительских расходах в США (PCE) повлияют на решение Федерального резерва по ставкам, что также скажется на цене золота — традиционной защиты от нестабильности.

Goldman Sachs обновил прогноз, повысив целевую цену золота до $3300 за унцию до конца 2025 года.

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