SEC отозвала иски против Kraken, Consensys и Cumberland: что нового на крипторынке

The Blockchain Group заявила о самой большой покупке биткоинов

Французская консалтинговая компания The Blockchain Group заявила о покупке 580 BTC. Это третье и самое большое вложение фирмы в биткоин.

Согласно пресс-релизу, инвестиция обошлась компании в 47,3 млн евро (около $51 млн). По состоянию на 26 марта 2025 года фирма контролирует 620 BTC на 50,5 млн евро ($54,4 млн).

Средняя стоимость первой криптовалюты во время последней закупки составила 81 550 евро ($87 972), в целом — 81 480 евро ($87 897).

На момент написания новости цена биткоина составляет около $85 200.

Доходность биткоин-портфеля The Blockchain Group составляет 709,8% с начала 2025 года. Последняя инвестиция была профинансирована путём привлечения средств от выпуска конвертируемых облигаций.

SEC отозвала иски против Kraken, Consensys и Cumberland

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила иски против криптокомпаний Kraken, Consensys и Cumberland. Об этом сообщает Forklog.

Судебные документы о прекращении производства подали 27 марта. Дела закрыты «с пристрастностью», что делает невозможным их повторное нарушение.

В SEC отметили, что решение связано с пересмотром общего подхода к регулированию криптоиндустрии. Закрытие дел не отражает их правомерности, говорится в заявлении.

Kraken стала объектом претензий в ноябре 2023 года. Комиссия обвинила биржу в предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде цифровых токенов на своей платформе.

В июне 2024 года SEC подала в суд на ConsenSys. Согласно иску с октября 2020 года фирма «работает как незарегистрированный брокер ценных бумаг», а с января 2023 года занималась их реализацией через MetaMask Staking.

Торговая фирма Cumberland DRW оказалась под ударом в октябре 2024 года из-за обвинений в незарегистрированной торговле активами, которые SEC сочла ценными бумагами.

Минюст США разоблачил криптосхему финансирования террористов ХАМАС

Министерство юстиции США сообщило о разоблачении схемы финансирования терроризма и изъятии более 200 000 USDT, предназначенных для поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

Согласно заявлению ведомства, изъятые средства удалось отследить из кошельков для сбора пожертвований, якобы контролируемых ХАМАС, которые использовались для отмывания более 1,5 млн долларов в виртуальной валюте с октября 2024 года.

Как утверждается в материалах суда, групповой чат, заявлявший о связи с ХАМАС, на одной из зашифрованных платформ предоставлял сторонникам переменный список не менее 17 криптовалютных адресов.

Участников процесса призывали переводить деньги на эти счета, после чего средства попадали в операционный бумажник, проходили через серию обменных операций и отмывались с помощью подозреваемых финансистов и брокеров. В результате сумма собранных и отмытых средств составила более 1 млн. долларов.

Среди изъятых активов — адреса с криптовалютами стоимостью примерно $89 900, а также три дополнительных счета с общей суммой $111 500. Они были зарегистрированы на палестинцев, проживающих в Турции и других странах.

Глава Tether спрогнозировал рост пользователей USDT до миллиарда

Число пользователей стейблкоина USDT превысило 400 млн во всем мире (по консервативным оценкам). Об этом заявил глава Tether Паоло Ардоино.

Он добавил, что показатель может достигнуть миллиарда в скором времени.

По словам Ардоино, массовое внедрение технологии происходит благодаря работе «в полях» и тесному взаимодействию с пользователями, в то время как традиционные финансовые организации наблюдают только за процессом со стороны.

Он также отметил, что популярность стейблкоинов растет не только среди частных инвесторов, но и среди компаний и государственных структур. Многие уже разрабатывают или планируют запуск собственных цифровых активов.