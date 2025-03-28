SEC отозвала иски против Kraken, Consensys и Cumberland: что нового на крипторынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2025, 12:01 Читати українською

SEC отозвала иски против Kraken, Consensys и Cumberland: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

The Blockchain Group заявила о самой большой покупке биткоинов

Французская консалтинговая компания The Blockchain Group заявила о покупке 580 BTC. Это третье и самое большое вложение фирмы в биткоин.

Согласно пресс-релизу, инвестиция обошлась компании в 47,3 млн евро (около $51 млн). По состоянию на 26 марта 2025 года фирма контролирует 620 BTC на 50,5 млн евро ($54,4 млн).

Средняя стоимость первой криптовалюты во время последней закупки составила 81 550 евро ($87 972), в целом — 81 480 евро ($87 897).

На момент написания новости цена биткоина составляет около $85 200.

Доходность биткоин-портфеля The Blockchain Group составляет 709,8% с начала 2025 года. Последняя инвестиция была профинансирована путём привлечения средств от выпуска конвертируемых облигаций.

SEC отозвала иски против Kraken, Consensys и Cumberland

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила иски против криптокомпаний Kraken, Consensys и Cumberland. Об этом сообщает Forklog.

Судебные документы о прекращении производства подали 27 марта. Дела закрыты «с пристрастностью», что делает невозможным их повторное нарушение.

В SEC отметили, что решение связано с пересмотром общего подхода к регулированию криптоиндустрии. Закрытие дел не отражает их правомерности, говорится в заявлении.

Kraken стала объектом претензий в ноябре 2023 года. Комиссия обвинила биржу в предложении незарегистрированных ценных бумаг в виде цифровых токенов на своей платформе.

В июне 2024 года SEC подала в суд на ConsenSys. Согласно иску с октября 2020 года фирма «работает как незарегистрированный брокер ценных бумаг», а с января 2023 года занималась их реализацией через MetaMask Staking.

Торговая фирма Cumberland DRW оказалась под ударом в октябре 2024 года из-за обвинений в незарегистрированной торговле активами, которые SEC сочла ценными бумагами.

Минюст США разоблачил криптосхему финансирования террористов ХАМАС

Министерство юстиции США сообщило о разоблачении схемы финансирования терроризма и изъятии более 200 000 USDT, предназначенных для поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

Согласно заявлению ведомства, изъятые средства удалось отследить из кошельков для сбора пожертвований, якобы контролируемых ХАМАС, которые использовались для отмывания более 1,5 млн долларов в виртуальной валюте с октября 2024 года.

Как утверждается в материалах суда, групповой чат, заявлявший о связи с ХАМАС, на одной из зашифрованных платформ предоставлял сторонникам переменный список не менее 17 криптовалютных адресов.

Участников процесса призывали переводить деньги на эти счета, после чего средства попадали в операционный бумажник, проходили через серию обменных операций и отмывались с помощью подозреваемых финансистов и брокеров. В результате сумма собранных и отмытых средств составила более 1 млн. долларов.

Среди изъятых активов — адреса с криптовалютами стоимостью примерно $89 900, а также три дополнительных счета с общей суммой $111 500. Они были зарегистрированы на палестинцев, проживающих в Турции и других странах.

Глава Tether спрогнозировал рост пользователей USDT до миллиарда

Число пользователей стейблкоина USDT превысило 400 млн во всем мире (по консервативным оценкам). Об этом заявил глава Tether Паоло Ардоино.

Он добавил, что показатель может достигнуть миллиарда в скором времени.

По словам Ардоино, массовое внедрение технологии происходит благодаря работе «в полях» и тесному взаимодействию с пользователями, в то время как традиционные финансовые организации наблюдают только за процессом со стороны.

Он также отметил, что популярность стейблкоинов растет не только среди частных инвесторов, но и среди компаний и государственных структур. Многие уже разрабатывают или планируют запуск собственных цифровых активов.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами