Более 3 миллионов украинцев получили «Нацкешбек» в феврале

В феврале 3,2 миллиона украинцев получили 384 миллиона гривен кэшбека за покупку товаров отечественного производства. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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Масштабы программы и выплаты

Программа «Нацкешбек» охватывает 373 тысяч товаров от 1760 украинских производителей, а выплаты получили те, кто накопил более 2 гривны кэшбека и подключил карточку в «Дія». За шесть месяцев граждане получили: 37,2 млн. грн. в сентябре, 119,2 млн. грн. в октябре, 232 млн. грн. в ноябре, 714 млн. грн. за декабрь и январь, а также 384 млн. грн. в феврале.

Общие итоги и планы

Суммарно по программе выплатили около 1,5 миллиарда гривен. Следующий этап выплат запланирован на конец апреля 2025 года, что свидетельствует о продолжении поддержки украинцев и стимулировании спроса на отечественную продукцию.