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28 марта 2025, 11:14 Читати українською

ЕС смягчает штрафы для Apple и Meta во избежание обострения отношений с Трампом — FT

Европейский Союз решил ограничить размер штрафов для Apple и Meta в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), стремясь избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Европейский Союз решил ограничить размер штрафов для Apple и Meta в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), стремясь избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом.
Фото Grok AI

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Меньшие санкции для технологических гигантов

Apple, вероятно, столкнется со штрафом и требованием просмотреть правила App Store из-за ограничений для разработчиков, которые не могут предлагать пользователям альтернативы вне платформы. В то же время, Meta получит штраф и указание изменить модель «плати или соглашайся», что заставляет пользователей выбирать между отслеживанием данных и платной подпиской без рекламы. Хотя DMA позволяет налагать штрафы до 10% глобального оборота, что могло бы обойтись компаниям в миллиарды, Еврокомиссия планирует значительно меньшие суммы, учитывая новизну закона и возможность судебных обжалований.

Балансирование между регулированием и дипломатией

Брюссель пытается ввести DMA для сдерживания доминирования техгигантов, но избегает резких шагов, которые могли бы спровоцировать Вашингтон. Новая Еврокомиссия, работающая с декабря, делает акцент на соблюдении закона, а не на миллиардных штрафах. Отдельно регуляторы закрывают дело по дизайну экрана выбора браузера в Apple после внесенных компанией изменений, не применяя дополнительных санкций. Однако любые штрафы могут вызвать критику Трампа, который называет их «международным вымогательством» и угрожает ответными пошлинами.

Тест для ЕС и трансатлантические риски

«Это ключевой момент для Еврокомиссии», — отмечают представители заинтересованных компаний, предупреждая, что давление на американские фирмы может усилить напряженность с США и навредить европейскому бизнесу. Окончательные решения, которые еще не могут измениться, представят в пятницу. В контексте меморандума Трампа о защите американских корпораций от «ограничительных» политик ЕС стоит перед вызовом: регулировать техгигантов, не провоцируя торговую войну.

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Источник: Минфин
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