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28 марта 2025, 11:00 Читати українською

XRP до $5? Pi, ADA и XYZVerse могут достичь цели первыми

Спекуляции вокруг потенциального взлета цены XRP продолжаются, но другие криптовалюты могут достичь значительных рубежей еще раньше. Новые активы, такие как Pi, устоявшиеся токены, такие как ADA от Cardano, и инновационные проекты, такие как XYZVerse, быстро набирают обороты. Узнайте, как эти цифровые валюты могут превзойти ожидания и потенциально опередить XRP в достижении значимых ценовых ориентиров.

Спекуляции вокруг потенциального взлета цены XRP продолжаются, но другие криптовалюты могут достичь значительных рубежей еще раньше.

Спрос на $XYZ растет по мере приближения капитализации к отметке в $15 млн.

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четкой дорожной картой и вовлеченным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

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Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с $0,0001 до $0,003333, а на следующем этапе планируется довести ее до $0,005. Окончательная цена предпродажи составляет $0,02, после чего токен будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в $0,10 может принести ранним инвесторам доход до 1 000 раз, если проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 10 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают вознаграждение

В XYZVerse все решает сообщество. Активные участники не просто зрители — за свою преданность они получают вознаграждение в виде токенов XYZ. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и постоянному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждая игра направлена на то, чтобы продвинуть ее дальше,укрепить ее цену и сплотить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Выплаты, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Ripple (XRP)

В последнее время курс XRP сильно колебался. За последнюю неделю цена снизилась на 6,92 %, установившись в текущем диапазоне от $2,25 до $2,61. В отличие от этого, за последний месяц цена выросла на 3,85 %. За шесть месяцев монета значительно выросла на 302,72 %, что свидетельствует о сильном долгосрочном восходящем тренде.

Технические индикаторы демонстрируют смешанный прогноз. Индекс относительной силы находится на уровне 42,22, что говорит о приближении XRP к зоне перепроданности. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $2,37, что немного ниже 100-дневной средней, равной $2,43, и указывает на краткосрочный медвежий тренд. Кроме того, уровень MACD -0,0158 указывает на потенциальный нисходящий импульс.

Если смотреть вперед, то ближайший уровень сопротивления находится на отметке $2,79. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть XRP к второму сопротивлению на уровне $3,16, что означает рост примерно на 21%. Что касается снижения, то ближайший уровень поддержки находится на отметке $2,05. Если цена упадет ниже этой отметки, она может протестировать вторую поддержку на уровне $1,68, что означает потенциальное снижение примерно на 25 %. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, следящих за дальнейшими действиями XRP.

Pi Network (PI)

Токен PI компании Pi Network в последнее время испытывает значительные колебания цен. Его текущая цена колеблется между 0,72 и 1,30 доллара. За последнюю неделю цена упала на 28,42 %, а за последний месяц — на 44,33 %. Несмотря на недавние неудачи, за последние шесть месяцев PI выросла на 20,04%, что свидетельствует о долгосрочном росте.

Ближайший уровень сопротивления для PI находится на отметке $1,66. Пробитие этой отметки может стать сигналом для потенциального восходящего тренда, предлагающего рост примерно на 27 % по сравнению с текущей ценой. Второй уровень сопротивления находится на отметке $2,23, достижение которого означало бы еще более существенный рост. С обратной стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке $0,50. Если цена упадет до этого уровня, это будет означать дальнейшее снижение с текущих уровней.

Технические индикаторы дают смешанные прогнозы. 10-дневная простая скользящая средняя составляет $0,83, что немного ниже 100-дневной средней $0,90, что указывает на краткосрочный медвежий тренд. Индекс относительной силы составляет 54,29, указывая на то, что PI не является ни перекупленным, ни перепроданным. Эти факторы говорят о том, что цена может стабилизироваться, прежде чем совершить значительное движение в любом направлении.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) в последнее время демонстрирует заметные ценовые движения. За последнюю неделю цена изменилась примерно на -0,67%, что указывает на небольшую волатильность. За последний месяц цена ADA выросла на 8,19%, что свидетельствует о положительной тенденции. За шесть месяцев цена выросла на впечатляющие 84,08 %, что свидетельствует о значительном росте.

В настоящее время ADA торгуется между $0,676 и $0,75. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $0,79, а ближайший уровень поддержки — на отметке $0,642. Если цена пробьется выше $0,79, она может достичь второго уровня сопротивления на $0,864, что примерно на 14% выше текущего верхнего диапазона. И наоборот, если цена упадет ниже $0,642, она может опуститься до второй поддержки на $0,568, что примерно на 16 % ниже текущего нижнего диапазона.

Технические индикаторы подают смешанные сигналы. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровне $0,7388 и $0,734 соответственно, демонстрируя относительную стабильность. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 49,70, что говорит о том, что рынок не является ни перекупленным, ни перепроданным. Значение Стохастика составляет 74,39, указывая на потенциальную перекупленность. Уровень MACD составляет -0,001884, что указывает на небольшой медвежий импульс. Исходя из этих данных, цена ADA может консолидироваться в краткосрочной перспективе, но ее высокие показатели за последние шесть месяцев указывают на потенциал для дальнейшего роста.

Вывод

В то время как XRP, PI и ADA являются перспективными, XYZVerse (XYZ), сочетающая в себе спорт и мемы, нацелена на массовый рост и может достичь цели в $5 первой.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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