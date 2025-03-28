Курс валют на 28 марта: доллар и евро в банках подешевели на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 1 копейку, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,51, евро — 44,95−45,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,75−44,77 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов в алют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.