В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 28 марта: доллар и евро в банках подешевели на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 1 копейку, а в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,10 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,51, евро — 44,95−45,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,75−44,77 грн/евро.
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