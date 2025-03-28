В Украине заблокировали счета 26 тысяч человек за нарушение правил мобилизации — Минюст

Банковские счета 26 тысяч граждан Украины заблокировали из-за нарушения мобилизационных правил. Об этом в Министерстве юстиции сообщили по запросу РБК-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«За нарушение мобилизации заблокированы счета 26 тысяч человек», — заявили в Минюсте.

В министерстве добавили, что обновленные цифры по количеству блокировок счетов появятся после 1 апреля.

Отметим, что счета граждан могут заблокировать во исполнение решения суда в случаях, если военнообязанный не платит штраф за невыполнение требований законодательства о мобилизации.

Согласно статье 210 КУоАП, нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе влечет наказание в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч грн для физических лиц.

По данным «Опендатабот», с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

По словам юриста, если украинцы обратились в суд с целью оспорить штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев. Причем суды отменяют штрафы по разным причинам, и каждый случай индивидуален.