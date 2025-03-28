Банковские счета 26 тысяч граждан Украины заблокировали из-за нарушения мобилизационных правил. Об этом в Министерстве юстиции сообщили по запросу РБК-Украина.
В Украине заблокировали счета 26 тысяч человек за нарушение правил мобилизации — Минюст
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«За нарушение мобилизации заблокированы счета 26 тысяч человек», — заявили в Минюсте.
В министерстве добавили, что обновленные цифры по количеству блокировок счетов появятся после 1 апреля.
Отметим, что счета граждан могут заблокировать во исполнение решения суда в случаях, если военнообязанный не платит штраф за невыполнение требований законодательства о мобилизации.
Согласно статье 210 КУоАП, нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе влечет наказание в виде штрафа в размере от 17 до 25 тысяч грн для физических лиц.
По данным «Опендатабот», с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.
По словам юриста, если украинцы обратились в суд с целью оспорить штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев. Причем суды отменяют штрафы по разным причинам, и каждый случай индивидуален.
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Комментарии - 6
Ну, от вже 26 тисяч сімей (потенційно це 52 тисячі осіб) планують виїхати з цього концтабору по українському аусвайсу, як тільки буде така можливість, потужна єдність)0
До речі, а пану стерненку заблокували рахунок? він же ухилянт, по повістці не прийшов
Кордони ніхто відкривати не буде.
коли добре бути військовозобов`язаним гобліном з тцк, поліцаєм, прикордонником котрий стріляє в спину своїм же, депутатом, спортсменом, ведучим, циркачем, міністром, нацгвардійцем, сбу-шником, приватним охоронцем в венбест, шеріф, або просто кататися на джипі аля ти «муніципальна охорона»
ну там список цих ухилянтів великий, перелічувати можна довго :)
До речі, а що там з гестаповцями, ой, тцкунами і поліцаями, котрі вбивали людей в будівлі тцк в Харкові, Кривому Розі, Житомирі, Закарпатті, а в Рівне взагалі два поліцая хлопцю шию зламали під час бусифікації, їм щось заблокували, бо чому в новинах деталей таких не знайдеш вже?:)
Той момент, коли український аусвайс є підтвердженням того, що ти *** і ти винен віддати своє життя за пана, а будеш тікати — то тобі шию зламають (як в Рівне поліцаї зробили), будуть в спину стріляти (привіт від «бравих» прикордонників), можуть забити тебе до смерті і сказати потім що це ти горілки просто залпом літр випив (привіт з Харкова, Кривого Рога, Житомира, Закарпаття і тд, випадків вже багато), ще тебе можуть на полігоні забити до смерті командири рецедивісти (це історія котра відбулася на полігоні під Черніговом), або тебе можуть розп`яти на хресті, якщо не будеш дань в 20к давати синку командира (привіт з 211 бригади), або можеш побути в колі наркоманів і алкоголіків (відео зняте жінкою по моєму у 69 бригаді), а потім коли ти втратиш кінцівки, держава тобі скине 600−800 грн зарплати (відео з інвалідом без ніг в інвалідному візку всі бачили давно ще)
Короче кажучи, одна потужність, влада замість контрактної основи, накладає гроші собі в карман, думаючи що палками можна загнати людей воювати за три копійки :)
«Я вам ничего не должен… я должен только своим родителям» и «Сначала грязью поливать будут, затем уважать научатся, а потом плакать, когда уйду» ДумайТЕ