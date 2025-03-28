За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 910 750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 марта: 1 860 российских оккупантов, 17 танков и 144 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 910750 (+1860) человек,
- танков — 10455 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 21762 (+61) ед,
- артиллерийских систем — 25387 (+122) ед,
- РСЗО — 1344 (+1) ед,
- средства ПВО — 1119 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31070 (+144),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42280 (+210) ед,
- специальная техника — 3787 (+0).
Источник: Минфин
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