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28 марта 2025, 9:02 Читати українською

Французско-китайское СП выпустит электрокар за $16,5 тысячи под новым брендом (фото)

Французско-китайское совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen запустило новый бренд электромобилей в Китае — Hedmos. Его первая модель, кроссовер Hedmos 06, поступит в продажу с мая по цене от $16 500. Об этом сообщает CarNewsChina.

Французско-китайское совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen запустило новый бренд электромобилей в Китае — Hedmos.
Фото: Dongfeng Peugeot-Citroen

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Характеристики

Новый Hedmos 06 получил электромотор мощностью 218 л.с., что позволяет набирать 100 км/ч за 6,9 секунды. Аккумулятор емкостью 62,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода на одном заряде до 520 км по стандарту CLTC. Благодаря быстрой зарядке авто заряжается от 30% до 80% за 28 минут.

В разработке электрокроссовера участвовали специалисты концернов Dongfeng Motor и Stellantis. Hedmos 06 построен на платформе недавно представленного Dongfeng Aeolus L7.

Размеры

  • длина — 4670 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • высота — 1617 мм;
  • колесная база — 2775 мм.

Интерьер автомобиля отличается минималистическим дизайном и двумя экранами с достаточно широкими рамками. Меньший экран, размером 10,2 дюйма, служит приборной панелью для водителя, а больший, размером 14,6 дюйма, используется как центральный экран управления.

Руль имеет срезанную нижнюю часть, а в центральном тоннеле расположены два подстаканника и площадка для беспроводной зарядки.

Dongfeng Peugeot-Citroen является древним китайским совместным предприятием Stellantis Group и Dongfeng. Он основан в Ухане 33 года назад в 1992 году.

Торговая марка Hedmos зарегистрирована в 2019 году. Компания говорит, что логотип бренда развился из формы «стрелки компаса, указывающего на север». Бренд Hedmos был официально запущен 3 марта 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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