В Украине за неделю снизились цены на картофель

Украинские фермеры на этой неделе продают картофель по цене 16−26 грн/кг ($0,38−0,62/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщает EastFruit.

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Отмечается, что очень низкий спрос на картофель в Украине заставляет производителей постепенно снижать отпускные цены.

Главной причиной, которая провоцирует снижение цен на картофель, по мнению экспертов, существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.

По словам специалистов, фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ, качество которой начало стремительно ухудшаться после наступления теплой погоды в Украине.

Однако, несмотря на понижающий ценовой тренд, картофель в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 23% дороже, чем годом ранее.

Однако при этом аналитики не исключат, в этом сегменте рынка возможны разные ценовые колебания до конца текущего маркетингового сезона.