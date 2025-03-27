Курс валют на вечер 27 марта: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 марта Закрытие 27 марта Изменения доллар 41,53/41,56 41,49/41,52 4 /4 евро 44,71/44,73 44,76/44,78 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,53, евро — 44,94−45,10 грн.

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