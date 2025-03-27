К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 марта: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 27 марта
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Закрытие 27 марта
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Изменения
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41,53/41,56
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41,49/41,52
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4 /4
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44,71/44,73
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44,76/44,78
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,80 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,53, евро — 44,94−45,10 грн.
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Источник: Минфин
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