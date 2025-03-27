Укрпочта временно прекратила работу в Херсоне из-за массированного российского обстрела

В четверг, 27 марта, Укрпочта не будет доставлять и не забирать посылки в Херсоне из-за того, что город находится под вражеским обстрелом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Чтобы сохранить жизнь и здоровье наших работников, сегодня мы не сможем доставить и забрать посылки в Херсоне. Пережидаем русский террор и возобновляем работу. Все будет Украина», — говорится в сообщении.

Массированный обстрел Херсона

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что под обстрел попала центральная часть Херсона. Также в результате атаки часть города осталась без света. В частности, было приостановлено курсирование троллейбусов.

По словам главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, из-за обстрела погибла 55-летняя женщина. Также погиб мужчина, находившийся на остановке во время атаки.

Кроме того, под обстрел попала бригада скорой. Враг атаковал ее во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В результате удара ранения получили 33-летний фельдшер и 63-летний водитель.

В Укрзализныце заявили, что россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне.

В результате обстрела поврежден вагон поезда № 110 Херсон — Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. Поврежденный вагон на ближайших станциях заменят резервным.

Обошлось без жертв. Работники и пассажиры находились в укрытии.