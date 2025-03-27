Госдолг Украины в феврале уменьшился на 48,5 миллиарда гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Как изменились цифры

По состоянию на 28 февраля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7019,53 млрд грн, или $169,09 млрд.

В феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,09 млрд.

Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 106,73 млрд грн (72,75% от общей суммы), или $123,01 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1912,80 млрд грн (27,25%), или $46,08 млрд.

В министерстве отметили, что за месяц внутренний долг уменьшился на 15,48 млрд грн после погашения облигаций на сумму свыше 41 млрд грн. Эти ценные бумаги должны были быть включены в индекс JP Morgan GBI-EM GD в марте 2022 года, но процесс остановился из-за начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

Государственный долг Украины составил 6 740,16 млрд грн (96,02% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $162,36 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 279,37 млрд. грн. (3,98%), или $6,73 млрд. грн.

Напомним

Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2025 года увеличился на 87,03 млрд грн — до 7 068,00 млрд грн.