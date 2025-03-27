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27 марта 2025, 14:16 Читати українською

ВР одобрила законопроект, приближающий рынок автоперевозок к стандартам ЕС

Верховная Рада поддержала в целом евроинтеграционный законопроект № 4560, позволяющий адаптировать украинский рынок услуг автомобильного транспорта к стандартам Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Минобщества.

Верховная Рада поддержала в целом евроинтеграционный законопроект № 4560, позволяющий адаптировать украинский рынок услуг автомобильного транспорта к стандартам Евросоюза.
Фото: depositphotos

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«За» соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.

О чем законопроект

«Законопроект № 4560 является ключевым для интеграции украинских перевозчиков в европейское транспортное пространство. В первую очередь он направлен на усиление конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынке услуг ЕС. Кроме этого, одобренные нормы позволяют повысить уровень и качество предоставления услуг по перевозкам, обеспечить цифровизацию сервисов для перевозчиков», — заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Одобренный законопроект позволяет имплементировать нормы Регламента Евросоюза № 1071/2009 в национальное законодательство. В частности, речь идет об особенностях лицензирования перевозчиков. Среди них:

  • механизм «хорошей репутации» для компаний, занимающихся автомобильными перевозками. То есть для получения лицензии и введения деятельности необходимо будет отсутствие обвинений в тяжких уголовных преступлениях или отсутствия санкций, наложенных, в частности, за тяжкие нарушения законодательства по осуществлению автомобильных перевозок;

  • соответствующее финансовое положение для запуска и управления компаниями осуществляющими перевозками. Это может быть банковская гарантия или страхование.

  • профессиональная компетентность менеджеров управляющих транспортных компаний.

Распространяться указанные требования на перевозчиков, выполняющих международные перевозки грузов, пассажиров или внутренние перевозки пассажиров или опасных грузов.

Законопроект также предусматривает, что вся информация о автомобильном перевозчике будет аккумулироваться с помощью Единого комплекса информационных систем безопасности автомобильного транспорта (ЕКИС).

Важным условием имплеметации законопроекта является переходный период в один год. Это означает, что нормы законопроекта вступят в силу через год после публикации подписанного закона. Таким образом, подтверждать обновленные лицензионные условия нужно будет, когда закон вступит в силу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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