ВР одобрила законопроект, приближающий рынок автоперевозок к стандартам ЕС

Верховная Рада поддержала в целом евроинтеграционный законопроект № 4560, позволяющий адаптировать украинский рынок услуг автомобильного транспорта к стандартам Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Минобщества.

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«За» соответствующее решение проголосовало 267 народных депутатов.

О чем законопроект

«Законопроект № 4560 является ключевым для интеграции украинских перевозчиков в европейское транспортное пространство. В первую очередь он направлен на усиление конкурентоспособности украинских перевозчиков на рынке услуг ЕС. Кроме этого, одобренные нормы позволяют повысить уровень и качество предоставления услуг по перевозкам, обеспечить цифровизацию сервисов для перевозчиков», — заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Одобренный законопроект позволяет имплементировать нормы Регламента Евросоюза № 1071/2009 в национальное законодательство. В частности, речь идет об особенностях лицензирования перевозчиков. Среди них:

механизм «хорошей репутации» для компаний, занимающихся автомобильными перевозками. То есть для получения лицензии и введения деятельности необходимо будет отсутствие обвинений в тяжких уголовных преступлениях или отсутствия санкций, наложенных, в частности, за тяжкие нарушения законодательства по осуществлению автомобильных перевозок;

соответствующее финансовое положение для запуска и управления компаниями осуществляющими перевозками. Это может быть банковская гарантия или страхование.

профессиональная компетентность менеджеров управляющих транспортных компаний.

Распространяться указанные требования на перевозчиков, выполняющих международные перевозки грузов, пассажиров или внутренние перевозки пассажиров или опасных грузов.

Законопроект также предусматривает, что вся информация о автомобильном перевозчике будет аккумулироваться с помощью Единого комплекса информационных систем безопасности автомобильного транспорта (ЕКИС).

Важным условием имплеметации законопроекта является переходный период в один год. Это означает, что нормы законопроекта вступят в силу через год после публикации подписанного закона. Таким образом, подтверждать обновленные лицензионные условия нужно будет, когда закон вступит в силу.