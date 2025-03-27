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27 марта 2025, 11:48 Читати українською

Итальянский производитель бытовой техники Ariston возвращается на рынок россии

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении на российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает российская редакция Forbes.

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении на российский рынок.

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Что известно

Накануне путин подписали указ, отменяющий его решение от 26 апреля 2024 года о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group как владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией… Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством, полностью придерживаясь существующих санкций», — заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

«Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее бенефициарным владельцем является Мерлони. Российская компания занимается производством бытовых электроприборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов.

Министерство иностранных дел Италии приветствовало эту новость. «Решение России стало результатом большой работы, проделанной МИДом, посольством Италии в Москве и итальянскими властями», — подчеркнули в ведомстве.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 марта 2025, 11:58
#
…зустрічайте техніку ariston в комфі…
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