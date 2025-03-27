Итальянский производитель бытовой техники Ariston возвращается на рынок россии

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении на российский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает российская редакция Forbes.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Накануне путин подписали указ, отменяющий его решение от 26 апреля 2024 года о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group как владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией… Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством, полностью придерживаясь существующих санкций», — заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

«Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, ее бенефициарным владельцем является Мерлони. Российская компания занимается производством бытовых электроприборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов.

Министерство иностранных дел Италии приветствовало эту новость. «Решение России стало результатом большой работы, проделанной МИДом, посольством Италии в Москве и итальянскими властями», — подчеркнули в ведомстве.