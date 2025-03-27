Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 2 млрд евро. Соответствующее заявление французский лидер сделал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Президент Франции объявил о военной помощи Украине на 2 млрд евро
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Что известно
«Хочу сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро. Эта поддержка должна отвечать первоочередным потребностям Вооруженных Сил Украины», — сказал Макрон.
По его словам, пакет помощи будет содержать противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны, ракеты MICA, боеприпасы для самолетов Mirage 2000.
Кроме этого, в перечне ракеты в зенитно-ракетные комплексы Mistral, бронемашины и боеприпасы.
Макрон отметил, что часть средств будет вложена в производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.
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