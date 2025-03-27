Президент Франции объявил о военной помощи Украине на 2 млрд евро

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 2 млрд евро . Соответствующее заявление французский лидер сделал на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Что известно

«Хочу сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро. Эта поддержка должна отвечать первоочередным потребностям Вооруженных Сил Украины», — сказал Макрон.

По его словам, пакет помощи будет содержать противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны, ракеты MICA, боеприпасы для самолетов Mirage 2000.

Кроме этого, в перечне ракеты в зенитно-ракетные комплексы Mistral, бронемашины и боеприпасы.

Макрон отметил, что часть средств будет вложена в производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с французскими оборонными предприятиями.