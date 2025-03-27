За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 908890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 марта: 1670 российских оккупантов, 8 танков и 108 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 908890 (+1670) человек,
- танков — 10438 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 21701 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 25265 (+58) ед,
- РСЗО — 1343 (+2) ед,
- средства ПВО — 1118 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30926 (+108),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42070 (+169) ед,
- специальная техника — 3787 (+1)
Источник: Минфин
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