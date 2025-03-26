Чат-бот Grok появился в Telegram

Разработанный компанией xAI чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта теперь доступен в Telegram, о чем Илон Маск объявил 26 марта в своей соцсети X.

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Возможности для пользователей Telegram

Владельцы премиум-аккаунтов Telegram получили бесплатный доступ к Grok, хотя расширенные функции, такие как Think или DeepSearch, остались эксклюзивными для приложений Grok и X. При запуске в мессенджере чат-бот приветствует пользователей словами: «Я Grok, передовая модель от xAI для серьезных и шутливых бесед».

Конкуренция и особенности Grok

Grok, представленный публике 8 декабря 2024 года, стал частью стратегии xAI, которая в мае того же года привлекла $6 миллиардов, достигнув отметки в $40 миллиардов. Чат-бот бросает вызов ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Copilot, отличаясь возможностью анализировать актуальные данные по X, где более 600 миллионов пользователей ежемесячно делятся информацией, как ранее отмечал Маск.