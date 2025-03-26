Промпроизводство в Украине в прошлом году замедлилось до 3,6% — Госстат

Промышленное производство в Украине в 2024 году замедлилось до 3,6%, в 2023 году рост составил 6,8% после падения на 36,7% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, в декабре 2024 года против декабря 2023 года промышленное производство уменьшилось на 3,3%, в ноябре — на 0,4%.

В прошлом году с января по май наблюдался рост промышленного производства. После скачка на 17,2% в январе темпы восстановления замедлились до 3,6% в мае.

Летом было зафиксировано падение — от 0,3% в июне до 1,5% в июле и 4,3% в августе. Однако в сентябре и октябре динамика сменилась положительной: производство выросло на 1,3% и 0,9% соответственно.