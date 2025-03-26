Курс валют на вечер 26 марта: евро подешевело на межбанке на 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 4 копейки в покупке и продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 26 марта Закрытие 26 марта Изменения доллар 41,57/41,60 41,53/41,56 4 /4 евро 43,60/43,62 43,44/43,46 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,88 грн. Евро покупают за 44,75 грн., а продают за 45,27 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,00−45,20 грн.

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