Акции CD Projekt упали из-за отсрочки «Ведьмака IV»

Польская компания CD Projekt подверглась резкому падению акций на 13% после заявления о том, что релиз игры «Ведьмак IV» состоится не ранее 2026 года. Эта новость разочаровала инвесторов, надеявшихся на более быстрый запуск проекта, пишет Reuters.

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Задержка релиза вызвала беспокойство

Объявление о переносе премьеры «Ведьмака IV» на период после 2026 года повлекло за собой опасение, что разработка игры затянется дольше, чем прогнозировали. Финансовый директор компании Петр Нелюбович объяснил, что конкретной даты запуска еще нет, а упоминание 2026 было сделано для прозрачности перед инвесторами.

Реакция рынка и прогнозы

Аналитики JPMorgan отметили, что для части инвесторов такая отсрочка не послужила шоком, ведь это соответствует внутренним ожиданиям CD Projekt. Хотя эксперты ранее предполагали выход игры во втором квартале 2027 года, нынешняя неопределенность усугубила негативное настроение на рынке. Компания начала активную фазу производства «Ведьмака IV» еще в ноябре 2024 года.