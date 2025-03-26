Цены на паркоместа в Украине за год выросли на 8,7%. Дороже всего в Киеве — 879 тысяч гривен

В феврале 2025 года медианная цена места на паркинге по Украине составила более 708 тыс. грн, что на 8,7% больше чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос вырос на 18%, однако предложение уменьшилось на 4,6%. Об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость, пишет ЭП.

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Кто лидирует

Лидером по количеству объявлений и отзывов на объявление о продаже места на паркинге является Киев. Средняя цена паркоместа в столице снизилась на 1,8% по сравнению с февралем 2024 года и составляет более 879 тыс. грн.

Что касается общей тенденции, то цены на паркинг в основном растут, отметили в OLX Недвижимость. В частности, наибольшая смену цен наблюдается:

в Одессе — на 14,7% — с 543 тыс. до 623 тыс. грн. грн;

Львове — на 10% — с 567 тыс. до 624 тыс. грн. грн;

Днепре — на 8% — с 748 тыс. до 808 тыс. грн. грн.

Спрос на покупку мест на парковках, на открытых площадках, уменьшился на 27,6%. Медианная цена также упала на 3% и составляет сейчас 40 тыс. грн. Предложение уменьшилось на 11,6%.

В частности, снижение цен на покупку места на парковке наблюдаем в городах с наибольшим предложением:

-88,2% в Днепре (со 169 тыс. грн до 20 тыс. грн);

-38,2% в Киеве (с 97 тыс. до 60 тыс. грн);

-9,8% в Одессе (с 39 тыс. до 35 тыс. грн).

Самая высокая медиа стоимость места на парковке по Украине зафиксирована во Львове — 564 тыс. грн, что на 13% больше чем в феврале 2024 года.

Спрос на покупку мест на парковке заметно снизился в Сумах (-88%), Одессе (-57%), Киеве (-31,6%) и Львове (-20,9%).

В целом в 2025 году наблюдаем рост стоимости мест и спроса на паркинг в городах с самым большим предложением. Цены же мест на парковках и спрос на них, напротив, уменьшаются.