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26 марта 2025, 17:44 Читати українською

На сколько подорожала пасхальная корзина в 2025 году

Средняя цена пасхального набора в Украине в 2025 году составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом, что обусловлено повышенным спросом на ряд продуктов и инфляционными процессами, сообщается в исследовании codes.com.ua.

Средняя цена пасхального набора в Украине в 2025 году составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом, что обусловлено повышенным спросом на ряд продуктов и инфляционными процессами, сообщается в исследовании codes.com.ua.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак изменилась стоимость корзиныИсследователи решили сравнить стоимость стандартной пасхальной корзины, которая содержит 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг с/к колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена, а также набор из трех свечей в самых популярных сетях супермаркетов Украины.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась стоимость корзины

Исследователи решили сравнить стоимость стандартной пасхальной корзины, которая содержит 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг с/к колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена, а также набор из трех свечей в самых популярных сетях супермаркетов Украины.

Покупатель «АТБ» должен заплатить за этот набор 950,19 грн, METRO — 1083,93 грн, Auchan — 1114,40 грн, «Сильпо» — 1124,67 грн, Novus — 1189,73 грн.

Аналитики также подсчитали среднюю стоимость приготовления домашних пасок, состоящих из 700 г муки, шести куриных яиц, 180 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, изюма и 40 г дрожжей. Примерная цена на выпечку составляет 202 грн.

Читайте также: Какая стоимость пасхальной корзины в Украине и Польше — исследование

Отмечено, что количество людей, которые готовят куличи дома и покупающих их в кафе или магазинах, почти равно — 31% и 33% соответственно.

Чтобы сэкономить на пасхальных покупках, исследователи советуют воспользоваться скидками супермаркетов — перед праздником цены падают на 5−20%, искать промокоды и акции, использовать карты лояльности магазинов: в АТБ можно сэкономить до 40%, а в METRO действует оптовая система скидок.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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