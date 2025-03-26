На сколько подорожала пасхальная корзина в 2025 году

Средняя цена пасхального набора в Украине в 2025 году составляет 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом, что обусловлено повышенным спросом на ряд продуктов и инфляционными процессами, сообщается в исследовании codes.com.ua.

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Как изменилась стоимость корзины

Исследователи решили сравнить стоимость стандартной пасхальной корзины, которая содержит 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг с/к колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена, а также набор из трех свечей в самых популярных сетях супермаркетов Украины.

Покупатель «АТБ» должен заплатить за этот набор 950,19 грн, METRO — 1083,93 грн, Auchan — 1114,40 грн, «Сильпо» — 1124,67 грн, Novus — 1189,73 грн.

Аналитики также подсчитали среднюю стоимость приготовления домашних пасок, состоящих из 700 г муки, шести куриных яиц, 180 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, изюма и 40 г дрожжей. Примерная цена на выпечку составляет 202 грн.

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Отмечено, что количество людей, которые готовят куличи дома и покупающих их в кафе или магазинах, почти равно — 31% и 33% соответственно.

Чтобы сэкономить на пасхальных покупках, исследователи советуют воспользоваться скидками супермаркетов — перед праздником цены падают на 5−20%, искать промокоды и акции, использовать карты лояльности магазинов: в АТБ можно сэкономить до 40%, а в METRO действует оптовая система скидок.