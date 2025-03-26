Акции производителя двигателей, купленного всего за 1 евро, взлетели на 700% за несколько дней

Компания Steyr Motors AG, которую в 2022 году приобрели за символический 1 евро , неожиданно приобрела популярность среди инвесторов. Акции австрийского производителя дизельных двигателей в считанные дни взлетели на сотни процентов, привлекая внимание финансового мира. Об этом пишет Bloomberg.

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От 1 евро до биржевого успеха

В 2022 году немецкая инвестиционная компания Mutares SE выкупила Steyr Motors у французского концерна Thales. Производитель двигателей для военных кораблей США и танков Leopard 2 дебютировал на Франкфуртской бирже в октябре 2024 г. с ценой 14 евро за акцию. После начальной стагнации в марте 2025 года акции резко выросли, достигнув пика в 240 евро на прошлой неделе. Однако после этого цена откатилась до 60 евро.

Причины стремительного взлета

Рост связывают с оживлением интереса к европейским оборонным компаниям на фоне сокращения военного присутствия США в регионе и увеличения оборонных бюджетов в Европе. Steyr Motors прогнозирует прирост продаж на 40% в 2025 году. Еще одним фактором стало ограниченное количество акций в свободном обращении, что делает их чувствительными к рыночным колебаниям — даже небольшие сделки оказывают существенное влияние на цену.

Реакция компании и перспективы

Генеральный директор Steyr Джулиан Кассутти назвал взлет акций «сюрреалистическим», но подчеркнул, что это отражает рыночную динамику. По его словам, интерес инвесторов вырос благодаря высоким операционным результатам компании и решению Германии наращивать оборонные расходы. Хотя прямое влияние на деятельность фирмы отсутствует, медийное внимание лишь усилило ее позиции.

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