НБУ высоко оценивает адаптацию рынка ОСАГО к новым стандартам — Рожкова

Национальный банк Украины положительно оценивает переход рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев на обновленные требования, действующие с 1 января 2025 года. По словам первой заместитель главы НБУ Екатерины Рожковой, процесс состоялся гладко и без значительных трудностей. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Успешный старт и параллельное действие полисов

Рожкова отметила, что переход на новые правила прошел слаженно, а участники рынка хорошо адаптировались к изменениям. В настоящее время одновременно действуют как старые полисы, заключенные по предыдущему законодательству, так и новые, отвечающие обновленным условиям, что не создало проблем для автовладельцев или страховщиков.

Подготовка МТСБУ и контроль НБУ

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) продемонстрировало высокий уровень готовности благодаря усовершенствованию внутренних процедур и корпоративного управления. НБУ, став регулятором МТСБУ, получил полномочия утверждать или менять руководство бюро при наличии нарушений, в то время как члены МТСБУ самостоятельно избирают исполнительный орган, согласовывая кандидатуры с Нацбанком.

Новые стандарты отчетности и стабильность фондов

По новым правилам МТСБУ обязано ежегодно отчитываться о формировании и расходах фондов с обязательным аудитом и публикацией результатов. В случае снижения фондов ниже установленного уровня бюро может увеличивать взносы страховых компаний, но прозрачно объяснять, на что направляются эти средства, добавила Рожкова.

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