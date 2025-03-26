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26 марта 2025, 15:05 Читати українською

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за атак рф — Bloomberg

Украина готовится импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку российские атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение запасов топлива привели к росту спроса. Об этом сообщает Bloomberg.

Украина готовится импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку российские атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение запасов топлива привели к росту спроса.
Фото: freepik.com

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«Мы считаем, что Украине понадобится до 5 млрд кубометров газа в сезоне с апреля 2025 по апрель 2026 года», — сказал Дмитрий Сахарук, генеральный директор D.Trading (подразделение ДТЭК).

Для сравнения — в предыдущие сезоны максимальный импорт газа составил 1 млрд кубометров.

Отмечается, что в результате российских обстрелов газовая инфраструктура Украины испытала значительные разрушения. Масштаб этих повреждений больше, чем официально сообщалось, что затрудняет прогнозирование необходимого объема поставок на следующую зиму.

«Страна будет вынуждена искать газ в условиях дефицита на рынке, когда европейские цены уже выросли перед началом сезона накопления запасов», — пишет Bloomberg.

Украина уже потребила свой так называемый буфер или хранящиеся в подземных хранилищах резервные объемы, сказал Сахарук. Часть газа должна храниться в подземных хранилищах, чтобы поддерживать давление и обеспечить безопасное и эффективное хранение.

«Эти запасы нужно восстанавливать. Поэтому здесь и объемы достаточно значительны», — сказал Сахарук.

По его словам, ранее российские удары в большинстве своем были направлены на пункты сбора, где газ очищается и повторно закачивается в систему транспортировки, а не на скважины, где происходит добыча газа.

По данным источников Bloomberg, недавние воздушные удары привели к тому, что Нафтогаз сократил добычу газа на треть. Поэтому Украина была вынуждена импортировать дорогой газ из ЕС для пополнения утраченных объемов.

Сахарук отметил, что даже в случае прекращения атак на энергетическую инфраструктуру понадобится время для восстановления и нормализации внутренней добычи в Украине.

«Кроме того, мы не исключаем и не должны исключать вероятности новых атак, которые могут произойти», — подчеркнул он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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