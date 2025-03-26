Новые экологические требования Китая ставят под угрозу значительную часть доходов американской компании Nvidia из-за возможного запрета ее чипов H20. Если эти нормы начнут действовать вовсю, производитель может недополучить $17 млрд в год, утверждает Financial Times.
Новые китайские «зеленые» правила могут обойтись Nvidia в $17 млрд ежегодно
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Что происходит с чипами Nvidia в Китае
Китайские власти через Национальную комиссию по развитию и реформам (НКРР) установили жесткие стандарты энергоэффективности для оборудования в дата-центрах. Чип H20, адаптированный Nvidia под американские экспортные ограничения, не вписывается в эти рамки.
Пока регулятор мягко убеждает крупные компании, такие как Alibaba, Tencent и ByteDance, отказаться от закупок H20, но продажи держатся на уровне.
Впрочем, по данным источников, в случае ужесточения проверок Nvidia может потерять клиентов в пользу местных игроков, например Huawei, чьи разработки лучше отвечают экологическим целям Китая.
Как Nvidia реагирует на вызов
Чтобы сохранить позиции, Nvidia готовится к диалогу с НКРР и планирует модернизировать H20, хотя это может сделать чип менее привлекательным для покупателей. В то же время китайские компании обходят ограничения, устанавливая H20 в старые дата-центры, хотя и подвергаются риску санкций.
В 2025 финансовом году рынок Китая принес Nvidia $17,1 млрд — это 13% от ее общей выручки.
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