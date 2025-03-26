Курс валют на 26 марта: доллар и евро в банках подешевели

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,05−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,84−44,86 грн/евро.

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