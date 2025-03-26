В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 26 марта: доллар и евро в банках подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,60, евро — 45,05−45,25 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,84−44,86 грн/евро.
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Источник: Минфин
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