25 марта 2025 года американская компания GameStop объявила о добавлении биткоина как резервного актива фирмы в рамках обновления инвестиционной политики. GameStop специализируется на розничной продаже игр и программного обеспечения, пишет Incrypted.
GameStop объявила о создании биткоин-резерва
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Что известно
В документе говорится, что инвестиционная политика компании допускает инвестиции в определенные криптовалютные активы, в частности, биткоин и стейблкоины, деноминированные в долларах США.
Кроме того, в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) сказано, что компания не установила максимального объема первой криптовалюты, которую может накопить, и может продавать активы по собственному решению.
Также в GameStop полагают, что инвестиции в биткоин могут сильно повлиять на финансовые результаты фирмы.
«Биткоин исторически испытывал значительную ценовую волатильность, имел ограниченную ликвидность и торговые объемы, относительную анонимность, потенциальную уязвимость к манипуляциям и злоупотреблениям на рынке, а также проблемы с соблюдением нормативных требований и внутреннего контроля на биржах», — говорится в документе.
В феврале 2025 года CNBC сообщали, что компания GameStop может начать инвестировать в биткоин и другие цифровые активы.
Позже генеральный директор Strive Мэтт Коул призвал американскую фирму конвертировать почти $5 млрд наличных резервов в биткоин.
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