«Укрпочта» будет проводить аукционы неврученных посылок в еще шести регионах

Аукционы неврученных посылок будут теперь проводить также во Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

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Что известно

«Что происходит, когда вы не забираете свои посылки? Они пол года отлеживаются на складах „Укрпочты“, и если о них никто не вспомнит, отправляются на аукционы согласно законодательству. Мы объединяем посылки в лоты из 100 единиц, удаляем адресную информацию и рандомно формируем для аукциона» в компании.

Отмечается, что в этих лотах можно найти от смартфонов и планшетов до лимитированных книг.

Напомним

В мае 2024 года «Укрпочта» объявила, что внедряет международные практики по обращению с почтовыми отправлениями, которые были невостребованны и поэтому не вручены в течение шести месяцев.

Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.