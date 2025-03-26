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26 марта 2025, 12:10 Читати українською

«Укрпочта» будет проводить аукционы неврученных посылок в еще шести регионах

Аукционы неврученных посылок будут теперь проводить также во Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Аукционы неврученных посылок будут теперь проводить также во Львове, Тернополе, Днепре, Николаеве, Запорожье и Хмельницком.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Что происходит, когда вы не забираете свои посылки? Они пол года отлеживаются на складах „Укрпочты“, и если о них никто не вспомнит, отправляются на аукционы согласно законодательству. Мы объединяем посылки в лоты из 100 единиц, удаляем адресную информацию и рандомно формируем для аукциона» в компании.

Отмечается, что в этих лотах можно найти от смартфонов и планшетов до лимитированных книг.

Напомним

В мае 2024 года «Укрпочта» объявила, что внедряет международные практики по обращению с почтовыми отправлениями, которые были невостребованны и поэтому не вручены в течение шести месяцев.

Такие посылки компания будет выставлять на продажу в рамках аукционов на площадке Prozorro.Sale.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
26 марта 2025, 12:15
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«„Що відбувається, коли ви не забираєте свої посилки? Вони пів року вилежуються на складах „Укрпошти“, і якщо про них ніхто не згадає, відправляються на аукціони згідно із законодавством. Ми обʼєднуємо посилки в лоти зі 100 одиниць, видаляємо адресну інформацію й рандомно формуємо для аукціону. Ні ви, ні „Укрпошта“ до моменту купівлі не знають що там“, — пояснили в компанії.»

Дзвонити людям не пробували?)) Всім давно відомо, як «добре» і «вчасно» укрпошта доставляє листи, котрі без сповіщення сторін можуть лежати в укрпошті)) полупокери блін))
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