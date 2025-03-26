Налоговая и Пенсионный фонд возглавили антирейтинг качества открытых данных — Опендатабот

Данные государственных реестров, которые должны быть публичными по закону, все еще остаются полуоткрытыми. Наиболее добросовестно публикуют данные Верховная Рада, Государственная судебная администрация и Министерство внутренних дел. Антирейтинг возглавили Налоговая и Пенсионный фонд. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Рейтинг качества открытых данных

Менее половины открытых данных в Украине отвечают международным требованиям. Рейтинг качества открытых данных составляет 44,21% — по сравнению с прошлым годом небольшое улучшение. Впрочем, это все еще ниже, чем накануне полномасштабного вторжения: тогда показатель открытости данных в Украине составлял 57,6%.

Вторжение россии за один день отбросило Украину на 6 лет в вопросах прозрачности и доступности публичной информации. В первые дни государство закрыло реестры, чтобы оградить информацию от врага.

После перерыва некоторые госорганы — распорядители данных — начали публиковать наборы, как и до войны.

На улучшение качества данных и рост показателя Рейтинга повлияла публикация таких государственных данных:

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы начало публиковать список вакансий государственной службы.

Министерство юстиции Украины улучшило наборы АСВП и ЕРБ, при этом ЕРБ не публикуется.

Министерство образования и науки начало публиковать Реестр субъектов образовательной деятельности.

НАПК возобновило публикацию деклараций в форме API.

Отрицательные тренды

В то же время, есть и негативные тренды: так, Государственная судебная администрация перестала публиковать судебную статистику на портале открытых данных, впрочем, она доступна на сайте ГСА.

Сейчас самый низкий балл среди центральных органов государственной власти у Государственной налоговой службы — 0.2%. С начала полномасштабной войны Налоговая перестала публиковать все наборы данных, кроме объемов возмещения НДС. Впрочем, даже эта информация агрегирована за определенный период.

Также наиболее закрытыми остаются Пенсионный фонд, Моторное (транспортное) страховое бюро, Министерство социальной политики и Министерство экономики.

В то же время наиболее добросовестно соблюдают закон и публикуют данные Верховная Рада, Государственная судебная администрация и Министерство внутренних дел.