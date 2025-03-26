За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 907 220 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 марта: 1280 российских оккупантов, 5 танков и 59 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 907220 (+1280) человек,
- танков — 10430 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 21685 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 25207 (+17) ед,
- РСЗО — 1341 (+0) ед,
- средства ПВО — 1117 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 30818 (+59),
- крылатые ракеты — 3121 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 41901 (+77) ед,
- специальная техника — 3786 (+1)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии