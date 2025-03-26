В сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения госуслуг

С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения государственных услуг. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

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Подробности

Зарегистрироваться на получение услуг можно в формате онлайн — на 21 день вперед, или изо дня в день в терминалах самообслуживания.

Физическое лицо может регистрироваться не более 4 раз в месяц онлайн и 4 раза в месяц в терминале. Для юрлиц установлен лимит в 4 регистрации в день (онлайн) или 6 в день (через терминал).

Количество сгенерированных записей для регистрации на получение услуг зависит от загрузки на сервисный центр МВД.

Запись индивидуальна. Если данные в документах не совпадают с указанными при регистрации, в предоставлении услуги откажут.

Напомним

Новая система Е-записи — это совместный проект Министерства внутренних дел, Главного сервисного центра МВД и Министерства цифровой трансформации Украины в системную перезагрузку рабочих процессов сервисных центров.