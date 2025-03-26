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26 марта 2025, 9:16 Читати українською

В сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения госуслуг

С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения государственных услуг. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения государственных услуг.

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Подробности

Зарегистрироваться на получение услуг можно в формате онлайн — на 21 день вперед, или изо дня в день в терминалах самообслуживания.

Физическое лицо может регистрироваться не более 4 раз в месяц онлайн и 4 раза в месяц в терминале. Для юрлиц установлен лимит в 4 регистрации в день (онлайн) или 6 в день (через терминал).

Количество сгенерированных записей для регистрации на получение услуг зависит от загрузки на сервисный центр МВД.

Запись индивидуальна. Если данные в документах не совпадают с указанными при регистрации, в предоставлении услуги откажут.

Напомним

Новая система Е-записи — это совместный проект Министерства внутренних дел, Главного сервисного центра МВД и Министерства цифровой трансформации Украины в системную перезагрузку рабочих процессов сервисных центров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Strain
Strain
26 марта 2025, 10:02
#
Ой да мы уже ощутили все прелести электронной очереди для сдачи на права в Днепре. Сидишь как идиот и ждешь от телеграм бота весточку что есть талоны. Заходишь — а их нет.
В среднем можно успеть выхватить 1 талон в месяц или ехать в 7 утра и стоять 2 часа в очереди в сам сервисный центр. Вот вам и «потужне покращення».
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0
BobKickass
BobKickass
26 марта 2025, 10:41
#
В сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису для отримання держпослуг

А чим стара не влаштовувала? Бігунки як і раніше будуть брати 100500 записів на різних осіб, створюючи дефіцит, а потім з тими талонами сідати до «потрібних» адміністраторів. Нема бажання щось міняти, інакше просто програмно прив’язали би прізвище із талону із прізвищем у документі
а також зробити неможливим працювати в системі без талона.
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