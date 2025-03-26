С 25 марта во всех сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения государственных услуг. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.
В сервисных центрах МВД заработала новая система Е-записи для получения госуслуг
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Подробности
Зарегистрироваться на получение услуг можно в формате онлайн — на 21 день вперед, или изо дня в день в терминалах самообслуживания.
Физическое лицо может регистрироваться не более 4 раз в месяц онлайн и 4 раза в месяц в терминале. Для юрлиц установлен лимит в 4 регистрации в день (онлайн) или 6 в день (через терминал).
Количество сгенерированных записей для регистрации на получение услуг зависит от загрузки на сервисный центр МВД.
Запись индивидуальна. Если данные в документах не совпадают с указанными при регистрации, в предоставлении услуги откажут.
Напомним
Новая система Е-записи — это совместный проект Министерства внутренних дел, Главного сервисного центра МВД и Министерства цифровой трансформации Украины в системную перезагрузку рабочих процессов сервисных центров.
Комментарии - 2
В среднем можно успеть выхватить 1 талон в месяц или ехать в 7 утра и стоять 2 часа в очереди в сам сервисный центр. Вот вам и «потужне покращення».
А чим стара не влаштовувала? Бігунки як і раніше будуть брати 100500 записів на різних осіб, створюючи дефіцит, а потім з тими талонами сідати до «потрібних» адміністраторів. Нема бажання щось міняти, інакше просто програмно прив’язали би прізвище із талону із прізвищем у документі
а також зробити неможливим працювати в системі без талона.