Курс валют на вечер 25 марта: доллар на межбанке подешевел на 8 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 25 марта Закрытие 25 марта Изменения доллар 41,65/41,68 41,57/41,60 8 /8 евро 44,94/44,96 44,97/44,98 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 44,80 грн., а продают за 45,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,52−41,63, евро — 45,15−45,32 грн.

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