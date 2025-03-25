К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 25 марта: доллар на межбанке подешевел на 8 копеек
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Открытие 25 марта
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Закрытие 25 марта
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Изменения
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41,65/41,68
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41,57/41,60
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8 /8
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44,94/44,96
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44,97/44,98
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,90 грн. Евро покупают за 44,80 грн., а продают за 45,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,52−41,63, евро — 45,15−45,32 грн.
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Источник: Минфин
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