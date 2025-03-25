Ощадбанк начал процедуру взыскания долгов через продажу небоскреба «Гулливер»

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые трудности: прекращение платежей

По словам Наумова, ситуация ухудшилась в 2024 году, когда «Гулливер» был передан в АРМА по решению суда. После этого платежи по кредиту прекратились. «Платежей уже не было в течение второй половины 2024 года, нет платежей и сейчас. Поэтому Ощадбанк начал процесс взимания актива», — отметил председатель правления.

Владелец и долги: сложная ситуация

Владельцем «Гулливера» считается Виктор Полищук, который, хотя и отрицает право собственности на здание, предоставил личное поручение по долгам компании-собственника на сумму 207 миллионов долларов. Полищуку также принадлежит сеть магазинов «Эльдорадо» и принадлежал обанкротившийся в 2016 году банк «Михайловский».

История строительства и реструктуризация долга

Открытый в 2013 году «Гулливер» был построен за кредит, предоставленный Ощадбанком и Укрэксимбанком на сумму 441 миллион долларов со сроком погашения в 2025 году. В 2020 году долг был реструктуризирован с продлением срока погашения до 2044 года.