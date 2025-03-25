Какие ветерану получить грант, кредит или другую финансовую помощь

Вышел восьмой выпуск бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных ». В нем рассказываем о доступных видах финансовой помощи для ветеранов и их семей. Вы узнаете, где искать информацию о грантовых программах для воплощения своей бизнес-идеи, как подать заявку и избежать типичных ошибок.

В этом выпуске мы говорим о возможностях финансовой помощи для ветеранов и их семей. Рассмотрим государственные программы поддержки, гранты и другие формы помощи. Спикер поделится практическими советами по подаче грантовых заявок, расскажет о критериях их отбора и о том, как эффективно использовать предоставленные финансовые ресурсы. Вы получите чеклист для подачи на грант, благодаря чему сможете избежать типичных ошибок.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикерке

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенная эксперт Ирина Тирель — менеджер корпоративных программ KSE Business School, менеджер проекта «Ветеранский бизнес: от идеи до финансирования». У Ирины опыт работы с ветеранами — помогает им искать финансирование и использовать грантовые возможности для развития бизнеса.

Основные темы выпуска

Какие основные виды финансовой помощи доступны для ветеранов и их семей?

В чем разница между грантами, кредитами и льготами?

Каковы преимущества и недостатки каждого типа финансовой поддержки?

Где найти информацию о грантах и других программах финансовой помощи?

Как определить, подходит ли вам конкретная грантовая программа?

Как найти вдохновение для бизнес-идеи, если его пока нет?

Какие элементы должны быть в бизнес-идее и бизнес-плане?

Грантовая заявка: как ее правильно заполнить и подать?

Какие обязанности заявителя после получения гранта?

Что произойдет, если бизнес закроется или не будет отвечать условиям программы?

Какие сообщества и образовательные программы помогут в подаче грантовой заявки и ведении бизнеса?

Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Всего выйдет 9 видео, просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров: