Директором Департамента открытых рынков Национального банка Украины с 25 марта 2025 года назначен Александр Арсенюк, который с июня 2024 года исполнял обязанности руководителя этого департамента. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ назначил директора Департамента открытых рынков
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К сфере его ответственности в этой должности будет принадлежать, в частности:
- осуществление оперативного анализа и прогнозирования; обеспечение процесса регулирования денежно-кредитного и валютного рынков; определение и методологическое сопровождение индикаторов денежного и валютного рынков;
- проведение Нацбанком операций по стандартным инструментам регулирования ликвидности банковской системы и осуществление валютных интервенций;
- управление международными резервами Украины и нерезервными активами НБУ в иностранной валюте и монетарном золоте;
- нормативно-методологическое обеспечение инструментов внедрения монетарной политики, валютного регулирования, функционирования фондового рынка внутри полномочий центрального банка, валютного надзора;
- проведение операций по обслуживанию государственного долга, связанных с размещением государственных ценных бумаг, эмитируемых в виде облигаций внутренних государственных займов, депозитарное обслуживание обращения и размещение которых осуществляет Нацбанк;
- проведение операций по купле/продаже ценных бумаг в соответствии с нормативно-правовыми и распорядительными актами НБУ или по поручению его клиентов.
Департамент открытых рынков относится к вертикали подчинения «Рыночные операции», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.
Чем занимался раньше
Александр Арсенюк работает в Национальном банке с 2001 года. С июня 2024 исполнял обязанности директора Департамента открытых рынков НБУ.
До назначения на должность директора Департамента открытых рынков Арсенюк десять лет возглавлял управление оперативного регулирования денежно-кредитного рынка этого департамента.
До работы в Нацбанке на протяжении 1998−2001 годов работал корреспондентом отдела экономики Интерфакс-Украина.
Арсенюк с отличием окончил Киевский национальный экономический университет (1998 год, магистр управления государственными финансами).
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