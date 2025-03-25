В феврале украинцы увеличили объемы гривневых депозитов в банках

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2025:

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 10,8%. Сумма их вкладов составила 150,4 млрд. грн.

Оформи депозит с повышенным доходом!

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.



🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.