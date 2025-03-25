По состоянию на 1 марта 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 391,1 млрд грн. В феврале прирост на счетах украинцев составил 12,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
В феврале украинцы увеличили объемы гривневых депозитов в банках
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Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 марта 2025:
- вклады в национальной валюте — 897,6 млрд грн (+14,0 млрд грн за февраль 2025 г.);
- вклады в иностранной валюте — 493,5 млрд грн (-1,2 млрд грн за февраль 2025 г.).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 марта 2025 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 10,8%. Сумма их вкладов составила 150,4 млрд. грн.
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Источник: Минфин
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